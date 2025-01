Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Rückkehrerin Diaz, was sie zu ihrem Comeback in Hollywood bewogen hat. Ihr "Back in Action"-Partner Foxx, selbst Vater zweier Töchter, teilt indes seine Tipps und Einsichten zur Kindererziehung.

Am 17. Januar erscheint auf Netflix "Back in Action". In der rasanten Action-Komödie feiert der einstige Superstar Cameron Diaz (52) nach fast exakt zehn Jahren abseits der Kameras sein Schauspiel-Comeback . Diaz und Oscarpreisträger Jamie Foxx (57) schlagen sich in dem Werk von Regisseur Seth Gordon (48) als ehemalige CIA-Agenten, die aus dem Ruhestand zurückkehren, nicht nur mit gefährlichen Widersachern herum, sondern auch mit ihrer pubertierenden Teenager-Tochter Alice (McKenna Roberts, 17).

Jetzt bot sich mir die Möglichkeit, zurückzukommen, einen Film mit solch großen Talenten zu drehen und ihn in die Welt zu bringen, damit die Leute eine tolle Zeit haben. Ich dachte nur, warum nicht? Das fühlte sich wie das Richtige an.

In "Back in Action" wirken Ihre Figuren immer sicher in ihrem Job als Geheimagenten. Als Eltern sind sie dagegen etwas unsicherer. Imitiert der Film hier das Leben?

Jamie Foxx: Wenn du Kinder hast, weiß niemand...

Diaz: ...niemand weiß, was er tut.

Foxx: Kids geben dir eine Menge Aufgaben auf. Ich glaube, unsere Eltern haben uns schon irgendwann frustriert angeschaut, und das vererbt sich irgendwie. Die Sorge um die eigenen Kinder ist die schwierigste. Das kann dich aus der Bahn werfen, denn du kannst noch so gut in deinem Job sein. Aber wenn es darum geht, eine Verbindung zu deinen Kindern aufzubauen, läuft es vielleicht nicht so einfach, aber du hältst das dann trotzdem durch.

Sie haben so eine wunderbare Chemie auf der Leinwand, arbeiten sehr harmonisch zusammen und scheinen dabei eine Menge Spaß zu haben. Wie kam es dazu?

Foxx: Das lag am guten Drehbuch und der Gruppe von Leuten, die für das Projekt zusammengekommen ist. Ich kann mich an ein Treffen in New York erinnern, vor Drehbeginn in einer Lounge, irgendwo in New York. Da herrschte einfach so ein cooles "Hey, wie geht's dir?" Diese Coolness, die man in diesem Moment gar nicht beachtet, sie überträgt sich auf die Leinwand und das zahlt sich aus.

Diaz: Und wir haben auch denselben Film gemacht. Das hilft immer. Manchmal arbeitet man mit einem Schauspieler zusammen und genau das fällt schwer, sich auf denselben Film zu einigen, ein Verständnis darüber herzustellen, was auf der Leinwand dargestellt werden soll, wie der Tonfall oder die Dynamik sein sollen. Wir wussten hingegen, welchen Film wir machen wollen.