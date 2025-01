Zusammen mit ihrem Schauspielkollegen Jamie Foxx stand Hollywood-Ikone Cameron Diaz zehn Jahre nach ihrem letzten Film für "Back in Action" endlich wieder vor der Kamera und zeigte dabei Mut, Geschicklichkeit und jede Menge Körpereinsatz. Darum geht es: Jahre nachdem nachdem Emily und Matt ihre Jobs bei der CIA an den Nagel hängen, um eine Familie zu gründen, fliegt ihre Tarnung auf und sie werden wieder in die Agenten-Welt hineingezogen. Doch auch hinter der Kamera ist es spannend zugegengen. Wir wollen euch im folgenden Artikel 7 faszinierende Fakten zu der Action-Komödie verraten.

Fliegende Fäuste über den Wolken Der Rumpf des Flugzeugs in der Eröffnungssequenz wurde ganz neu gebaut und im gesamten Innenraum gepolstert, damit es während der Stunts sicherer ist, darin herumzuspringen. Der Rumpf wurde auf einer Drehkonstruktion montiert, sodass er sich vollständig drehen konnte, als das Flugzeug in den Sturzflug ging. Foxx und Diaz haben den Großteil der Stunts in dieser Sequenz selbst übernommen, mit Ausnahme der Teile, in denen sich der Rumpf um 360 Grad dreht.

© Netflix Szene aus "Back In Action"

Action in der Vorstadtidylle Der Großteil von "Back in Action" wurde in Großbritannien gedreht. Die Verfolgungsjagd im Auto wurde jedoch in Atlanta, Georgia, aufgenommen. Die Zäune, die Matt und Emily umfahren, wurden zwar speziell für diese Szene aufgestellt. Aber sie sind tatsächlich im Raum Atlanta zwischen echten, bewohnten Häusern durchgefahren.

Angriff auf die Tankstelle Die Kampfszene an der Tankstelle war von Edward Hoppers Gemälde "Nighthawks" inspiriert. Regisseur Seth Gordon sagt dazu: ""Es war es etwas, das mir beim Schreiben des Drehbuchs eingefallen ist. Was könnten wir machen? Was ist eine ganz normale Alltagssituation, wo man mit seinen Kindern zusammen ist, es aber wirklich aus dem Ruder laufen könnte, weil man angegriffen wird? Dann hatte ich ein Bild vor Augen, in dem Matt mit einem Gas-Flammenwerfer durch die Scheibe die Gesichter der Kinder beleuchtet, und ich wusste, dass das die beste Art und Weise für sie ist, zu begreifen, wer ihre Eltern wirklich sind. Also haben wir auf einem verlassenen Parkplatz die Tankstelle mit einem Dach über den Zapfsäulen und dem Kiosk gebaut. Wir haben uns dabei an Nighthawks orientiert und dachten, das würde ein sehr eindringliches Bild schaffen.“

© Netflix Szene aus "Back In Action"

Nachts im Museum Die Macher:innen des Filmes hatten nicht nur Glück damit, Cameron Diaz aus dem Ruhestand zu locken. Es gelang ihnen außerdem, in der berühmten Tate Gallery of Modern Art in London zu filmen. "Ich kann immer noch nicht fassen, dass das wirklich stattgefunden hat", gesteht Gordon. "Ich habe vorher die ganze Zeit gedacht: Das wird nichts. Keine Chance, sie werden es sich anders überlegen. Aber sie haben uns wirklich die Erlaubnis gegeben, unter der Voraussetzung, dass wir dort nur von Mitternacht bis um 5 Uhr morgens drehen und jedes Mal unser ganzes Equipment rein- und wieder rausräumen."

Am Ufer der Themse Bei seinen Recherchen lernte Gordon, dass London durch Themse-Barrieren vor Überschwemmungen geschützt wird. Ein großer Teil des Höhepunkts am Ende des Films dreht sich um verschiedene, zueinander passende Puzzleteile. „Die Barrieren waren das perfekte Ziel für unsere Bösewichte. Das Ziel war also: Wenn wir die Tate haben können, haben wir die Chance auf eine unglaubliche Verfolgungsjagd – mit Booten und Motorrädern – zwischen der Tate, der Tower Bridge und den Barrieren.“ Stunt-Koordinator J.J. Perry musste dann die Verfolgungsjagd bis ins kleinste Detail von jeder Kurve bis zu jedem Fahrzeug – sowohl Motorräder als auch Boote – für jede Seite des Flusses visualisieren.

Ein Engel für Perry Der Film markiert eine erneute Zusammenkunft von Stunt-Koordinator Perry und Diaz, die schon im Jahr 2000 zusammenarbeiteten, als er Stuntman bei "Drei Engel für Charlie" war. Obwohl es schon zehn Jahre her ist, dass Diaz zuletzt in einem Film mitgespielt hat, kehrte sie laut Perry "mit geballter Wucht" zurück. "Sie wischte den Staub von ihren Handschuhen und stieg wieder in den Ring. Es war für mich und mein Team eine wahre Freude, mit ihr für diesen Film zu trainieren." Diaz machte mit Perry und seinem Team nicht nur Krafttraining und nahm Unterricht in Martial Arts, sie absolvierte auch ein taktisches Training auf der Taran Tactical Range, dem Übungsplatz, an dem Keanu Reeves für die 'John Wick'-Filme trainierte.

© Netflix Szene aus "Back In Action"

Die Gangster-Oma in voller Montur Glenn Closes Figur Ginny war so gekleidet, dass sie gut in die Gesellschaft des irischen Singer-Songwriters Bob Geldof oder der Designerin Vivian Westwood passen würde. Sie sollte eine etwas andere Seite der Londoner Elite zeigen.

Foxhound Manor Diverse Orte in ganz Großbritannien dienten als Foxhound Manor, das Anwesen, wo Ginny (Glenn Closes Figur) endlich ihre Enkelkinder kennenlernt. Drehorte waren unter anderem Jaynes Park, Somersbury Manor und Gosterwood Estate.

Wo ist " Back In Action" zu sehen? Die Action-Komödie ist ab 17. Jänner auf Netflix verfügbar.