"Bad Blood": Jennifer Lawrence spielt mutmaßliche Betrügerin Holmes

Sie wurde als erfolgreiche Self-Made-Milliardärin gefeiert, doch auf den steilen Aufstieg folgte der spektakuläre Absturz: 2015 lösten Berichte des "Wall Street Journal" erhebliche Zweifel an der Technologie von Theranos aus.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch des Journalisten John Carreyrou. McKay, der 2016 den Drehbuch-Oscar für die Satire "The Big Short" holte, holte Lawrence zuletzt für die starbesetzte Netflix-Satire "Don't Look Up" vor die Kamera, die zu Weihnachten anläuft.