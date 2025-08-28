Achtfach im Oscar-Rennen (mit einem für den besten Song ausgezeichnet), mit zahlreichen weiteren Nominierungen und Preisen, von Golden Globe bis Grammy, bedacht, in einigen Ländern verboten, ebenso kritisiert wie gehypt und schließlich mit einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar der erfolgreichste Kinofilm des Jahres – "Barbie" übertraf alle Erwartungen.

ORF 1 zeigt den pinken Film nun als Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 31. August 2025, um 20.15 Uhr (auch auf ORF ON) und stellt danach in zwei Ausgaben von "Hollywood Stories" das Leben und Wirken von Margot Robbie (22.05 Uhr) und Ryan Gosling (22.35 Uhr) in den Mittelpunkt.