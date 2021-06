Kein Oralsex bei Batman & Catwoman: "Helden tun so etwas nicht"

"Helden tun so etwas nicht"

Batman bekämpft seit Jahrzehnten Bösewichte, lebt ein Doppelleben und hat immer wieder die schönsten Frauen an seiner Seite. Doch eines kann Batman offenbar nicht: Eine Frau oral befriedigen.

Wie Halpern berichtete, hätte Batman Catwoman in der gestrichenen Szene eigentlich oral befriedigen sollen. "DC sagte 'Das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr wirklich nicht bringen. Helden tun so etwas nicht!'", so Halpern.

Als Grund gab DC anscheinend den Verkauf der Spielfiguren an. Dass Batman deshalb ein egoistischer Liebhaber sein muss, ist für die Twitter-Community unverständlich.