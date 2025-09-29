James Gunn (59) enthüllt in einem Interview über den Film "Batman: The Brave and the Bold" interessante Details zur Besetzung. Im Gespräch mit IGN berichtete der Regisseur, dass sich viele namhafte Darsteller bei ihm meldeten und ihr Interesse bekundeten, die Rolle des Batman zu übernehmen. "Ich glaube, es wäre schwieriger, Schauspieler zu finden, die Batman nicht spielen wollen. Er ist die Figur, die jeder verkörpern möchte. Das ist die Wahrheit", fügte Gunn hinzu.

"Batman: The Brave and the Bold" ist Teil des neuen DC-Universums, welches Gunn entwickelt. Der Film hat nichts mit "Batman 2" zu tun, der für 2027 angekündigt ist. Darin verkörpert Robert Pattinson (39) erneut die Titelrolle, während Matt Reeves (59) den Film inszeniert.