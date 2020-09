"Battle of the Sexes": Emma Stone und Steve Carell im Zweikampf jetzt auf Netflix

"Battle of the Sexes" erzählt die Geschichte eines historischen Sport-Duells: 1973 forderte der Ex-Tennis Champion Bobby Riggs die Nr. 1 des Frauentennis, Billie Jean King, zu einem Schaukampf heraus. Die Übertragung wurde nicht nur zum meist gesehenen Sportevent der Fernsehgeschichte, sondern stellte auch einen Meilenstein in der Geschichte der Gleichberechtigung dar. Selbstdarsteller Riggs wollte nämlich die 20 Jahre jüngere Billie Jean King zum Zweikampf auf dem Tennisplatz provozieren, um die männliche Überlegenheit in diesem Sport zu beweisen.