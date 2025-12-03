Bauer sucht Frau 2025 auf RTL: Was ist in Folge 6 passiert?

Daniel (33) setzt bei der neuen sechsten Folge von "Bauer sucht Frau" auf eine "taktische Trennung". Er separiert seine Hofdamen Emely (29) und Jennifer (26) beim Füttern seiner Bullen. Er will in Einzelgesprächen abklopfen, ob sich eine Favoritin "herauskristallisiert". "Was gefällt dir an mir?", fragt er unumwunden die forsche Emily. Von der stilleren Jennifer will er wissen, ob ihre Zurückhaltung an mangelndem Interesse ihm gegenüber liegt. Jennifer beteuert, dass sie nur wegen der Konkurrenzsituation mit Emily so scheu ist. Unter vier Augen wagt sie dann auch eine kleine Flirtoffensive. Eine Favoritin kristallisiert sich aber noch nicht heraus.

Friedrich lässt sein Herz sprechen Friedrich (29) ist schon einen Schritt weiter als Daniel. In Folge sechs von "Bauer sucht Frau" (Dienstag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) will er seinen Bewerberinnen Laura (26) und Selina (25) die Entscheidung mitteilen, die sein "Herz getroffen hat". Auf einem Heuballen verkündet er Laura, dass er sie näher kennenlernen will. Schließlich bekommt er "Gänsehaut", wenn sie ihn anschaue. Die Lehrerin nimmt das Angebot natürlich an. Nun muss Friedrich Selina verklickern, dass sie nach Hause gehen muss. Die Studentin nimmt seine Entscheidung alles andere als gelassen auf. Sie bricht in Tränen aus, wendet sich von Friedrich und der Kamera ab und verlässt den Schauplatz. Später hat sie sich beruhigt, sie verabschiedet sich von Friedrich und Laura und wünscht ihnen viel Glück.

Carola zieht sich zurück Neben Selinas unfreiwilligem Auszug gibt es in Folge sechs auch einen freiwilligen Rückzug. Carola (56) vermisst ihre vier Kinder einfach zu stark. Herbert (59) ist geknickt, dass er nicht zu ihr "durchdringen konnte". Unter Tränen und mit schlechtem Gewissen bricht Carola die Hofwoche ab. Und sonst so auf den Höfen? Simone (55) und ihr Hofbube Frank (58) schwärmen gegenseitig von ihren Augen. Sie kommen sich körperlich fast näher, doch dann geht Simone "aus der Situation" raus, weil es ihr zu schnell geht. Dafür erfährt Frank, dass die "Kacki" von Simones Pferden zum Heizen recycelt wird.

Haferschleim-Debatten Pauline (25) überrascht Christopher (31) nach einer Paddeltour mit mitgebrachtem Porridge, dass sie sechs Tage die Woche zum Frühstück ist. Oder "Haferschleim", wie es Christopher nennt. Nach dem Motto "Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht", zeigt er sich skeptisch. Er probiert das Porridge, das für ihn alles andere als schleimig schmeckt. Er füllt sich eher an Hühnerfutter erinnert. Kerrin (28) schwört ebenfalls auf Porridge. Obwohl ihr Bauer Bastian (25) zum Frühstück lieber Eier isst, zeigt er sich dem "Haferschleim" gegenüber offener als Christopher. Schließlich ist ihm wie seiner Hofdame gesunde Ernährung wichtig. Er ist froh, sich mit der Bodybuilderin eine "Powerfrau" auf den Hof geholt zu haben. Er braucht eine Frau, die ihm ab und zu einen "Arschtritt" gibt. Thomas (39) fotografiert derweil seine Michaela (35) im Dirndl auf einem Traktor. Dann nimmt er seine "Maus" mit unter die Erde, sie besuchen einen stillgelegten Stollen, das gehört zu seiner Heimat im Erzgebirge einfach dazu. Thomas hofft auf weitere schöne Tage in der Hofwoche, seine Gefühle für Michaela werden immer "höher, besser, stärker".

Jörg lädt vier Frauen zum Mini-Scheunenfest Jörg (57) steigt erst in Episode sechs in die Staffel ein. Das Scheunenfest hat er verpasst, nun lädt er vier Frauen plus Inka Bause (57) auf seinen Hof. Zuerst kommt Carola, die sich darüber freut, dass Jörg noch so viel Haare auf dem Kopf hat. nicht selbstverständlich bei Männern seines Alters. Auf sie folgen Bankerin Petra und Kirstin, die schon "Hochwasser in den Augen hat". Als letzte erscheint Jessica, der Carola prompt die Hoftauglichkeit abspricht. Eine "Prinzessin", viel zu zart. Jörg wird seine (Vor)auswahl in der nächsten Folge treffen.