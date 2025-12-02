Bauer sucht Frau 2025 auf RTL: Was ist in Folge 5 passiert?

Bei "Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) stehen die ersten Zwischenbilanzen an. Können sich die Kandidatinnen das Leben auf dem Hof überhaupt vorstellen oder sind sie idyllischen Illusionen zum Opfer gefallen? Gleich mehreren Bauern stellt sich in Folge 5 diese Frage. Friedrich (29) stellt die Gretchenfrage seinen beiden Bewerberinnen Laura (26) und Selina (25) unter jeweils vier Augen. Schließlich sind beide noch jung und das Landleben nicht gewohnt. Die Konkurrentinnen beteuern beide, dass sie sich die Hörner bereits abgestoßen haben und nun "ankommen" wollen. Eine Favoritin lässt sich nach den ersten Einzeldates nicht ausmachen.

"Entfernung könnte zum Problem werden" Pauline (25) gibt sich bei Christopher (31) weniger überzeugt von einem Wechsel aufs Land. Schließlich ist die Großstadt Hannover ihr "Lebensmittelpunkt", dort hat die Optikermeisterin ihre Arbeit, Freunde und Familie. Aber: "Wenn das mit uns beiden wirklich so gut weitergeht, bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen", versichert sie ihrem Brandenburg-Bauern. Carola (56) kann Herbert (59) hingegen nicht beruhigen. Sie vermisst jetzt schon ihre Familie, die räumliche Distanz macht ihr zu schaffen. Auch Herbert ist skeptisch: "Unsere Freizeitaktivitäten unterscheiden sich schon ziemlich und auch die Entfernung könnte zum Problem werden".

Dümmste Bauern ernten herzigste Kartoffeln "Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln" scherzt Johann (60), ehe er mit seiner Hofdame Katja (55) die Knollen einsammelt. Neben dicken finden die beiden mehrere herzförmige Kartoffeln. Ein gutes Omen, finden sie. Nachdem sie die Kartoffeln mit Quark verspeist haben, geht es aufs Sofa. Johann will Katja "Qualitätsfernsehen" zeigen. Sie schauen "Shaun das Schaf". Die nicht nur bei Kindern beliebte Knet-Comedy ist Johanns Lieblingsserie seit dem Ende von "MacGyver". Das Schaf ist schließlich genauso einfallsreich wie der kreative Geheimagent. Katja legt dabei ihre nackten Füße auf Johanns Schoß. Der "krault" sie und platziert sogar einen Kuss auf die Oberseite. Auch bei Katja und Johann kommt die Frage auf, ob sie zu ihm aufs Land ziehen würde. Sie könnte ihre Arbeit als Hundefriseurin auf seinem Hof ausüben, verspricht er. Einem Umzug würde also zumindest nicht der Job im Wege stehen.

Michaela fettet sexy ab Bei zwei Bauern scheint sich die Frage nach dem "ob" eines Umzugs gar nicht erst zu stellen, er scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Katharina (70) packt bei Walter (74) kräftig mit an, putzt resolut einen Trecker, ohne sich von dem Bauern reinreden zu lassen. Später bringt sie ihm ein paar Worte in ihrer Muttersprache Polnisch bei: "Guten Morgen" und natürlich "Ich liebe dich". Walter revanchiert sich in einer universellen Sprache: mit einem kurzen Schmatzer auf den Mund. Michaela (35) ist bei Thomas (39) gefühlt schon eingezogen. Die Soldatin punktet beim Grillen mit seinen Eltern und beim "Abfetten von Schmieröl". Thomas sucht körperliche Nähe zu Michaela. Er findet es "sexy", wie sie mit einer Art Spritze eine zähe gelbe Flüssigkeit in einen Bagger pumpt...

Hofwochenstarts mit Minipferd und Oldtimer Zwei Teilnehmende von "Bauer sucht Frau" sind noch nicht so weit. Sie starten jetzt erst in ihre Hofwochen. Simone (55) holt ihren Frank (58) von der Bushaltestelle ab. Begleitet wird die Hobbybäuerin von ihrem Shetlandpony Picco, auf das sie ein Herz gemalt hat. Das Miniaturpferd dient nicht zum Reiten, sondern um den typisch saarländischen Proviant zu transportieren: einen Ring Lyoner und ein Baguette. Dazu gibt es Bier. Frank gefällt das bodenständig aus der Hand gegessene Picknick. Bei ihm kribbelt es schon im Bauch, und das nicht wegen der Lyoner. Simone findet derweil, dass ihr Kavalier gut riecht. Sie führt ihn mit Picco im Schlepptau zu ihrem Gnadenhof. Dort soll Frank in einem Wohnwagen nächtigen. Für den erfahrenen Camper kein Problem. Bastian (25) setzt zum Auftakt seiner Hofwoche auf mehr Glamour. Er holt seine "Gym-Maus" (Zitat Bastian beim Scheunenfest) Kerrin (28) mit einem Cabrio ab. Den Oldtimer hat er sich von seinem Kumpel geliehen. Der hatte das Gefährt laut Bastian schon erfolgreich eingesetzt, um dessen Freundin zu bezirzen. Daniel (33) hat seine Hofdamen bereits in der letzten Folge abgeholt, nun startet er mit Emely (29) und Jennifer (26) in den ersten Tag, mit dem obligatorischen Frühstück. Das ist bei "Bauer sucht Frau" oft wegweisend, was Gemeinsamkeiten und Unterschiede betrifft. Emily lebt vegan, das könnte auf einem Mastbetrieb für Misstöne sorgen. Doch Daniel hat kein Problem mit Emilys Einstellung. Solange sie ihm nicht seine "Esskultur" ausreden will.