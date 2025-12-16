"Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) biegt mit Folge 9 auf die Zielgerade von Staffel 21 ein - und auf vielen Höfen liegt tatsächlich Liebe in der Luft. Für Jennifer (26) heißt es aber "Shit is in the Air". Bei Bullenzüchter Daniel (33) muss sie mit einem Hochdruckreiniger Exkremente von der Wand entfernen. Dabei spritzt die Kacke durch den Stall, landet sogar in ihrem Gesicht und auf ihrer Brille.

Für Daniel ist der Hochdruckreiniger der "Held des Tages". Denn er muss Jennifer festhalten, damit der Rückstoß sie nicht umhaut. Auch beim Fensterputzen gehen die beiden auf Tuchfühlung. Daniel nimmt seine Hofdame auf die Schultern, damit sie an die oberen Scheiben kommt. Eine Leiter hat er wohl nicht auf dem Hof - oder sie versteckt, um Jennifer näher zu kommen. Nach der Drecksarbeit legen sie keusch die Arme umeinander.

Bei Jörg (57) und Kirstin (55) liegt noch gar nichts in der Luft. Beim Arbeiten harmonieren die beiden gut, doch ihr Bauer "kommt nicht aus sich heraus", beklagt die Hofdame. Es hat sich bei ihm eben "noch kein Gefühl entwickelt", räumt das Nordlicht ein. Daran ändert auch der Schnaps nicht, den Jörg "gegen die Hemmung" zum selbst geräucherten Aal serviert.