Michi (22) freut sich auf eine "verlockende Zeit" mit Valentina. Der jüngste Teilnehmer der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) holt seine Hofdame in Folge 7 mit einem Traktor vom Bahnhof ab. Sie fahren zu seinem Hof, wo es gleich in den Stall geht. Valentina ist darauf offenbar nicht vorbereitet, sie trägt weiße Sneaker. Trotzdem wagt sie sich in den Schweinestall. Michi wischt ihr ritterlich mit Stroh die Schuhe sauber. Dann klärt er sie über das irritierende Paarungsverhalten von Puten auf: Die Männchen stampfen beim Sexualakt rücksichtslos auf den Weibchen herum. Jörg (57) fällt bei seinem privaten Scheunenfest eine Entscheidung. Nur eine der vier Bewerberinnen darf auf seinem Hof an der Nordseeküste bleiben. Er wählt mit Kirstin die Kandidatin aus, die in den Einzelgesprächen am unscheinbarsten wirkte. Der deutlich schrilleren Carola hat also nicht das Geständnis geholfen, sich vor allem wegen seines Hinterns für Jörg beworben zu haben.

"Aufgeregtes Huhn" kocht erstmals ein Ei - und zeigt "pinkelnden Hund" Obwohl Johann (60) auf seinem Hof Hühner hält, hat er noch nie ein Ei gekocht. Doch da sich seine Hofdame Katja ein Frühstücksei aus eigener Herstellung gewünscht hat, muss er jetzt ran. Dass die Eieruhr kaputt ist, macht das Unterfangen nicht einfacher. Doch Johann schafft es irgendwie. Als er Katja das Ei ans Bett bringt, verschüttet er allerdings den Kaffee. Nach dem Frühstück lädt der Bauer seine Hofdame zu einer Runde Yoga im Garten ein. Damit entspannt sich das "aufgeregte Huhn" Johann gerne. Normalerweise bringen bei "Bauer sucht Frau" die Hofdamen den skeptischen Landwirten die indische Meditationstechnik bei. Doch bei Johann ist die Situation umgedreht. Katja nimmt die Übungen nicht richtig ernst. Als Johann in den "pinkelnden Hund" geht, schubst sie ihn um. Auch bei Christopher (31) und Pauline (25) wird eine typische "Bauer sucht Frau"-Konstellation umgedreht. Der Bauer bekommt Besuch von den Angehörigen seiner Hofdame. Paulines Großeltern schauen vorbei, um den Schwarm ihrer Enkeltochter abzuklopfen. Während der Opa Christopher zur Seite nimmt, brechen Pauline und ihre Oma in Tränen aus. Beide haben das Gefühl, dass Christopher "der Richtige" ist.

Friedrich: Laura spricht den Elefanten im Raum an Friedrich (29) nimmt seine Laura (25) zu einer Kanufahrt mit seinen Freunden mit. Laura steigt mit einem Kumpel ihres Bauern ins Boot, um ihn auszufragen. Sie stellt eine Frage, die auch vielen Zuschauern auf der Seele brennt: Warum hat sich ein so vorzeigbarer junger Mann wie Friedrich überhaupt bei "Bauer sucht Frau" beworben? Böse Zungen im Netz werfen dem Jungbauern vor, bei der Sendung nur mitzumachen, um die Reichweite seines Betriebs in den sozialen Medien zu erhöhen. Er wollte sichergehen, dass eine Frau ihn nicht nur wegen seines Äußeren auswählt, sondern ihn als ganzen Menschen kennenlernt, mutmaßt der Kumpel. Laura findet diese Erklärung schlüssig. Nach der Kanufahrt springt Friedrich leicht bekleidet ins Wasser. Laura folgt ihm, obwohl sie keine Badeklamotten dabei hat. Die Strömung treibt sie um eine Flussbiegung hinweg. So können sie sich ungestört von den Blicken der Freunde aneinander klammern, um im kalten Wasser etwas Körperwärme auszutauschen. Die Kamera hält aber drauf. Bei Bullenmastwirt Daniel (33) spitzt sich die Konkurrenz zwischen den Hofdamen zu. Jennifer (26) schickt einen bösartigen "Gruß" an Vegetarierin Emely (29): Die Bullen, die sie versorgen, werden bald Buletten, sagt sie. Daniel will zeitnah eine Entscheidung treffen. Hilfe holt er sich bei seinem Zwillingsbruder. Der findet Emely "reifer", Jennifer dafür "witziger". Die Einschätzung bekräftigt Daniel in seiner Wahl, die er aber erst in der nächsten Folge mitteilen wird.

"Frechdachs" Thomas verabschiedet sich von "Maus" Michaela Zum Ende der Hofwoche führt Thomas (39) seine Michaela (35) in ein indisches Restaurant aus. Nicht nur wegen des Essens verspürt der Bauer ein "herzhaftes Gefühl". Bei Cocktails wird geschäkert. Thomas, den Michaela eigentlich als "stilles Wasser" eingeschätzt hat, entpuppt sich spätestens jetzt als "Frechdachs". Zu Hause streichelt der Bauer die nackten Beine seiner "Maus" und küsst sie auf die Schulter. Thomas ist nicht traurig, seine Hofdame zu verabschieden zu müssen. Schließlich ist er sich sicher, sie bald wiederzusehen. Bei ihm "kribbelt das Feuer" jedenfalls. Michaela hat auch das Herz seiner Eltern erobert, ist sich Thomas sicher. Sein Vater hat für sie schließlich ein Herz aus Metall geschweißt. Als Thomas Michaela ins Auto setzt, rutscht ihm ein "Ich liebe dich" heraus. Sofort rudert er zurück und korrigiert sich auf das etwas unverfänglichere "Hab dich lieb". Doch das erste richtige Liebesgeständnis der Staffel ist nun in der Welt.