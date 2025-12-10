Diesmal startet auch der letzte Bauer in die Hofwoche - die bei einem Paar vielversprechend endet.

Mit Schafhalter Michael (33) steigt in Folge 8 von "Bauer sucht Frau" (Dienstag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) auch der letzte Landwirt ins Geschehen ein. Das Scheunenfest hat der Bauer verpasst. Eine Vorauswahl überspringt er auch. Er lädt die Erzieherin Julia (27) direkt auf seinen Hof ein. Die kommt unter anderem mit einer eigenen Küchenmaschine. In dem Gästezimmer, das Michael für sie eingerichtet hat, kann sie die nicht nutzen. Dort gibt es nämlich keinen Strom. Dafür entdecken Julia und Michael ein gemeinsames Hobby: Puzzeln. Das geht auch ohne Strom. Valentina (23) ist bei Michi (22) ebenfalls mit einer klassischen Junggesellenbude konfrontiert. In seinem Schlafzimmer hängen keine Bilder an der Wand, der Schrank ist schon voll und sein Bett ist zu klein. So könne die Frau wenigstens nicht verschwinden, findet Michi. Beim ersten gemeinsamen Frühstück stellen sie fest, dass die Butter schon seit zwei Monaten abgelaufen ist.

Johanns Hofwoche mit "geiler Maus" endet Die einen starten in ihre Hofwoche, bei den anderen neigt sie sich ihrem Ende zu. Katja (55) ist "wehmütig", da ihre Zeit bei Johann (60) bald vorbei ist. Der führt die "geile Maus" zu einem Picknick ans Ufer der Weser. Dort zeigt der Bauer, der sich schon als Fan von "MacGyver" und "Shaun das Schaf" geoutet hat, dass er auch noch ganz andere Sendungen kennt. "Das ist wie bei Rosamunde Pilcher", schwärmt er über die Kulisse. Für Johann sind er und Katja wie eine Maispflanze, bei der erst zwei kleine Blätter aus der Erde gedrungen sind. Nun muss sie wachsen. Der nächste Schritt soll sein, dass er Katja in Berlin besucht.

"Andere Signale gesendet": Daniel trifft Entscheidung Daniel (33) trifft endlich eine Entscheidung zwischen seinen Hofdamen. Jennifer (26) darf bleiben, Emely (29) muss gehen. Die Verschmähte zeigt wenig Verständnis für Daniels Wahl. Er habe ihr schließlich "andere Signale gesendet", findet sie. Daniels Argument, Jennifer habe sich im Stall besser geschlagen, lässt Emely nicht gelten. Schließlich hatte er im selben Atemzug behauptet, keine Arbeitskraft, sondern eine Partnerin zu suchen. Während Emely bittere Tränen vergießt, freut sich Jennifer, endlich freie Bahn zu haben. Für sie startet die Hofwoche jetzt erst richtig. Doch der erste Tag zu zweit beginnt "scheiße" (Daniel). Sie müssen ausmisten.

Erster Kuss bei Christopher Christopher (31) und Pauline (25) sind schon einen Schritt weiter. Sie gehen mit seinen Gänsen spazieren. Der Jungbauer liebt den Geruch von Federvieh, sein Lieblingsmärchen ist "Die goldene Gans". Ein solches Exemplar sucht er schon lange, sagt er mit seinem üblichen trockenen Humor. Eine goldene Gans hat er noch nicht gefunden, dafür vielleicht eine Partnerin. Jedenfalls küssen sich er und Pauline zum ersten Mal. Zwar nur trocken auf den Mund, aber immerhin. Später besucht sie ihn beim Fußballtraining, wo er vor seinen Kumpels den Arm wie selbstverständlich um sie legt. Auch beim ältesten Paar der 21. Staffel läuft es gut. Katharina ist "offiziell verknallt" in Walter (73). Der Bauer hat ihr im großen Stil Frühstück gemacht, das hat angeblich noch kein Mann für sie getan. Zur Feier des Tages gehen sie in einen Freizeitpark. Als sie in einem Karussell herumgewirbelt werden, fühlt sich Walter wieder wie 20. Bastian (25) freut sich derweil, mit der "heißen Braut" Kerrin (28) ins heiße Wasser eines Whirlpools zu steigen. Dort blubbern nicht nur die Blasen, auch im Bauch kribbelt es. Für Bastian ist es "mehr als nur ein bisschen Geflirte", was zwischen ihnen passiert: "Es könnte schon etwas Ernsthaftes werden." Die beiden schmieden Pläne für einen Hausbau, Bodybuilderin Kerrin träumt von einem "Versorger" wie Bastian.