Das große Kennenlernen kann bei "Bauer sucht Frau" beginnen. Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich 2025 in Staffel 22 vom Südburgenland bis nach Vorarlberg und von Oberösterreich bis nach Kärnten auf das größte Liebesabenteuer ihres Lebens.

Ein Rekordhalter, was das Alter betrifft

Der älteste Teilnehmer aller Zeiten bei #BSF: Der rüstige und sympathische 77-jährige Rupert aus dem Südburgenland zeigt, dass es nie zu spät für die Liebe ist. Auf seinem idyllischen Biohof mit fünf flauschigen Lamas ist noch Platz für eine Frau. Regina (66), Roswitha (70) und Gabriela (62) freuen sich auf die Hofwoche.

