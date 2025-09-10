"Bauer sucht Frau" 2025: Die Hofwochen beginnen
TV-Amor Arabella Kiesbauer ist bereit für die Hofwochen und zeigt, was sich nach den Vorstellungsfolgen getan hat.
Das große Kennenlernen kann bei "Bauer sucht Frau" beginnen. Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich 2025 in Staffel 22 vom Südburgenland bis nach Vorarlberg und von Oberösterreich bis nach Kärnten auf das größte Liebesabenteuer ihres Lebens.
Ein Rekordhalter, was das Alter betrifft
Der älteste Teilnehmer aller Zeiten bei #BSF: Der rüstige und sympathische 77-jährige Rupert aus dem Südburgenland zeigt, dass es nie zu spät für die Liebe ist. Auf seinem idyllischen Biohof mit fünf flauschigen Lamas ist noch Platz für eine Frau. Regina (66), Roswitha (70) und Gabriela (62) freuen sich auf die Hofwoche.
Diese Bauern und Bäuerinnen starten am 10. September in die Hofwochen
- Rupert – der quirlige Silberfuchs (77 Jahre) aus dem Bezirk Jennersdorf (Burgenland)
- Christina – die engagierte Milchbäuerin (26 Jahre) aus dem Bezirk Weiz (Steiermark)
- Wolfgang – der gemütliche Kraftlackel (45 Jahre) aus dem Bezirk Graz-Umgebung (Steiermark)
- Andreas – der kreative Kuhflüsterer (29 Jahre) aus dem Bezirk Tamsweg (Salzburg)
- Dominik – der herzliche Obstbauer (26 Jahre) aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich)
Wann ist "Bauer sucht Frau" 2025 zu sehen?
"Bauer sucht Frau" - Die Hofwochen starten ab Mittwoch, den 10. September 2025 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV