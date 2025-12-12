Große Samstagabend-Show kurz vor Weihnachten. Abgesehen von der Musik stehen auch bewegende Geschichten auf dem Programm.

Am Samstag vor Weihnachten wird es musikalisch im Ersten: Beatrice Egli (36) empfängt am 20. Dezember um 20:15 Uhr zahlreiche prominente Gäste in ihrer großen Samstagabendsendung "Die Beatrice Egli Show". Gemeinsam mit ihnen blickt die Schweizer Sängerin auf das musikalische Jahr 2025 zurück und präsentiert die größten Hits und emotionalsten Momente der vergangenen Monate. Die Gastgeberin selbst ist voller Vorfreude: "Ich freue mich sehr auf diese Show, sie ist etwas ganz Besonderes. Denn wir wollen den Menschen einen Samstagabend voller Liebe, Freude und Emotionen schenken", erklärt Egli laut einer SWR-Mitteilung. Der Termin kurz vor dem Fest sei bewusst gewählt: "Diese Show, so kurz vor Weihnachten, geht besonders zu Herzen."

Hochkarätige Gästeliste von Schlager bis Rock Die Liste der musikalischen Gäste liest sich wie ein Who's who der deutschen Unterhaltungsbranche. Maite Kelly, Ben Zucker und Kerstin Ott gehören ebenso dazu wie Rocklegende Chris Norman. Dick Brave ist ebenfalls mit von der Partie. Auch Santiano, Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan haben ihr Kommen zugesagt. Das Duo 2themoonbeats, bestehend aus Julia Lindholm und Linda Hesse, steht ebenso auf der Bühne wie Francine Jordi, Ella Endlich und Oimara, bekannt durch den Hit "Wackelkontakt". Die Newcomer-Riege vertreten Pietro Basile, Sophia und Nele Wilke. Aus der Schweiz reist Sänger Trauffer an, und für den Nachwuchs sorgt der Kinder- und Jugendchor Alsterfrösche aus Hamburg.

Mehr als nur Musik Doch "Die Beatrice Egli Show" versteht sich nicht allein als Konzertabend. "Wir blicken gemeinsam zurück auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr 2025. Wir feiern die größten Hits und die bewegendsten Momente. Und wir treffen Menschen, die Großes leisten", kündigt Egli an. Geschichten von Menschen, die Mut machen oder über sich hinausgewachsen sind, sollen das Programm abrunden. Mit Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger spricht die Moderatorin über die Frauen-Europameisterschaft, bei deren Eröffnungsspiel in Basel Egli die Schweizer Nationalhymne sang. ESC-Kommentator Thorsten Schorn wird den Eurovision Song Contest Revue passieren lassen, der 2025 in Basel stattfand und 2026 in Wien sein 70-jähriges Jubiläum feiert. Außerdem zu Gast: Reiner Meutsch, der mit seiner Stiftung "Fly & Help" bereits 1000 Schulen in Entwicklungsländern aufgebaut hat. Die Sendung, die SWR und das Schweizer Fernsehen SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produzieren, geht bereits in ihre achte Runde. Seit April 2022 wird die Show ausgestrahlt.

"The Masked Singer": Beatrice Egli unterstützt im Finale Eine Woche vor ihrer eigenen großen Show verstärkt Beatrice Egli zudem das Rateteam im "The Masked Singer"-Finale. In der sechsten und letzten Show dürfen sich Verona Pooth und Chris Tall die Unterstützung der Schlagersängerin freuen, wie der Sender bekannt gab. Egli nimmt erneut am Ratepult Platz, schon in Staffel 8 half sie Ruth Moschner und Rea Garvey beim Erraten der Stars. Das Finale von "The Masked Singer" läuft am 13. Dezember um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.