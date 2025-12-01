Weihnachten 2025 auf JOYN, ATV & PULS 4: Film- und Serien-Tipps
ATV, PULS 4 und der kostenlose SuperStreamer JOYN präsentieren zu den Weihnachts-Feiertagen 2025 ein abwechslungsreiches Programm – von internationalen Blockbustern und Live-Sport über neue Formate bis hin zu romantischen Weihnachtsfilmen. Die Content-Vielfalt bietet Unterhaltung für die ganze Familie und sorgt zugleich für festliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit und rund um den Heiligen Abend. Hier folgt ein Programm-Überblick.
Highlights auf ATV & JOYN
- Am 28. November wird die Zeit der Weihnachtsfeiern bei ATV um 20:15 Uhr mit „Office Christmas Party“ mit den Hollywood-Stars Jennifer Aniston, Jason Bateman und Co. eingeläutet.
- Am 12. Dezember um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere von „Dear Santa – Teuflische Weihnachten“ mit Jack Black.
- Am 14. Dezember gibt’s einen Klassiker mit Eddie Murphy: „Der Prinz aus Zamunda“ um 20:15 Uhr.
- Am 20. Dezember um 20:15 Uhr zeigt ATV den Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit Andie MacDowell und Bill Murray als zynischen TV-Wetterfrosch.
- Am 21. Dezember um 20:15 Uhr sind Charlie Hunnam und Rami Malek in der Neuverfilmung des Abenteuer-Klassikers „Papillon" aus den 1970er Jahren zu sehen.
- Am 22. Dezember um 20:15 Uhr wird bei „Schnee Olé“ (S1/F1) ein Einblick in das bunte Treiben in Österreichs Wintersport-Hochburgen gegeben. Danach um 21:15 Uhr bringt eine nagelneue Folge von „Match in Paradise“ das Eis zum Schmelzen.
- Am 23. Dezember um 20:15 Uhr bringt „Wonder Woman 1984“ Superheldinnen-Power auf die Bildschirme.
- Die Wartezeit auf das Christkind kann mit „Das letzte Einhorn“ (10:55 Uhr) und „Die unendliche Geschichte“ (12:40 Uhr) verkürzt werden. Heiligabend (24. Dezember) steht ganz im Zeichen des beliebten Zauber-Trios um Harry, Hermine und Ron in Hogwarts: Um 20:15 Uhr läuft „Harry Potter und der Stein der Weisen“, gefolgt von Teil 2 - „Die Kammer des Schreckens“ um 23:20 Uhr. Am 25. und 26. Dezember werden in der Daytime alle weiteren Filme der Harry Potter-Reihe gezeigt.
- Am 25. Dezember wird es humorvoll und zugleich berührend: „Der Vorname“ startet um 20:15 Uhr, bevor die Familienkomödie „Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers“ um 22:00 Uhr den Abend abrundet.
- Am 27. Dezember gibt es die Free-TV-Premiere des Familienfilms “IF: Imaginäre Freunde” mit Ryan Reynolds um 20:15 Uhr und anschließend “Karate Kid” zu sehen.
- Am 28. Dezember sind Natalie Portman und Ashton Kutcher in “Freundschaft Plus”. Am 30. Dezember gibt es geballte Action mit “xXx - Triple X”.
- Actionreich wird es zum Jahreswechsel: Am 31. Dezember startet der Hauptabend mit dem Action-Sci-Fi-Film “The World’s End”, gefolgt von “Scary Movie” 1-3.
- Zu Neujahr (1. Jänner) gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge von “Forsthaus Rampensau”.
Highlights auf PULS 4 & JOYN
- Am 15. Dezember muss David Harbour als Santa im rasanten Xmas-Actionfilm „Violent Night“ das Weihnachtsfest für eine Familie retten (20:15 Uhr)
- Am 18. Dezember muss zur Primetime Dwayne „The Rock“ Johnson in „Red One: Alarmstufe Weihnachten“ das Weihnachtsfest retten (20:15 Uhr).
- Am 19. Dezember kommt es am letzten Spieltag vor der Winterpause der Deutschen Fußball-Bundesliga zum Spitzenspiel Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach – ab 20:15 Uhr.
- Am 20. Dezember um 20:15 Uhr ist Action-Legende Sylvester Stallone im Sci-Fi-Film „Samaritan“ zu sehen.
- Am 23. Dezember läuft eine neue Folge von „Bares für Rares Österreich“ mit Schatzmeisterin Arabella Kiesbauer (20:15 Uhr).
- Am Heiligen Abend (24. Dezember) kann nach der Bescherung der starbesetzte Filmklassiker „Der Mann in der eisernen Maske“ mit Leonardo DiCaprio, John Malkovich & Co. Verfolgt werden.
- Der Christtag und Stefanitag taucht in die „The Hunger Games“-Spielfilmreihe mit Jennifer Lawrence ein. Am 25. Dezember ist „Die Tribute von Panem - The Hunger Games“ und am 26. Dezember „Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)“ jeweils um 20:15 Uhr zu sehen.
- Am 27. Dezember treffen um 20:15 Uhr in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ zwei Giganten aufeinander, gefolgt von Andrew Garfield in „The Amazing Spiderman 2“.
- Den 28. Dezember übernimmt Margot Robbie als Harley Quinn in „Birds of Prey“ um 20:15 Uhr.
- Spannung pur verspricht am 29. Dezember „Die Bourne Verschwörung“ um 20:15 Uhr.
- Am 30. Dezember präsentiert „Bares für Rares Österreich“ mit Arabella Kiesbauer ein Best-Of der kuriosesten und spannendsten Raritäten der Staffel.
- Am 31. Dezember wird Silvester mit Kult-Komik gefeiert: „Die nackte Kanone“ sorgt für heitere Stimmung und das neue Jahr startet mit der Komödie „Wie ausgewechselt“ (jeweils 20:15 Uhr).
Weihnachtliches Streaming-Angebot auf JOYN
In der „Vorfreude auf Weihnachten“-Welt warten animierte Klassiker wie „Der Grinch“, der mit seinem kleinen Herzen die Geschenke stehlen will oder das Special „Kung Fu Panda: Ein schlagfertiges Winterfest“. Romantische Geschichten wie „Weihnachten in Wien“, wo Amy ihr Herz in einer Tanzschule verliert oder „Weihnachtsball im Wunderland“ mit Schauspielerin Emily Osment, die als Heidi ihre alte Liebe wiedertrifft, sorgen für festliche Gefühle.
In „Weihnachtszauber auf Bestellung“ versucht Allie (gespielt von Aaron Ashmore) einer wohlhabenden Familie die Adventsstimmung zurückzugeben. „Weihnachten nach Wunsch“ erzählt die Geschichte von Architekt Steven (Schauspieler Jonathan Bennett), der mit der Urlaubsplanerin Gretchen nicht nur eine Feier organisiert, sondern auch eine Entscheidung fürs Herz treffen muss. Und wer es humorvoll mag, findet mit „Mein Fake-Date 2 – Verkuppelt an Weihnachten“ die perfekte Mischung aus Romantik und Chaos.