ATV , PULS 4 und der kostenlose SuperStreamer JOYN präsentieren zu den Weihnachts-Feiertagen 2025 ein abwechslungsreiches Programm – von internationalen Blockbustern und Live-Sport über neue Formate bis hin zu romantischen Weihnachtsfilmen. Die Content-Vielfalt bietet Unterhaltung für die ganze Familie und sorgt zugleich für festliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit und rund um den Heiligen Abend . Hier folgt ein Programm-Überblick .

Weihnachtliches Streaming-Angebot auf JOYN

In der „Vorfreude auf Weihnachten“-Welt warten animierte Klassiker wie „Der Grinch“, der mit seinem kleinen Herzen die Geschenke stehlen will oder das Special „Kung Fu Panda: Ein schlagfertiges Winterfest“. Romantische Geschichten wie „Weihnachten in Wien“, wo Amy ihr Herz in einer Tanzschule verliert oder „Weihnachtsball im Wunderland“ mit Schauspielerin Emily Osment, die als Heidi ihre alte Liebe wiedertrifft, sorgen für festliche Gefühle.

In „Weihnachtszauber auf Bestellung“ versucht Allie (gespielt von Aaron Ashmore) einer wohlhabenden Familie die Adventsstimmung zurückzugeben. „Weihnachten nach Wunsch“ erzählt die Geschichte von Architekt Steven (Schauspieler Jonathan Bennett), der mit der Urlaubsplanerin Gretchen nicht nur eine Feier organisiert, sondern auch eine Entscheidung fürs Herz treffen muss. Und wer es humorvoll mag, findet mit „Mein Fake-Date 2 – Verkuppelt an Weihnachten“ die perfekte Mischung aus Romantik und Chaos.