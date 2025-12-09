Mit dem Beginn der Adventszeit startet die gemütlichste Zeit des Jahres im Fernsehen. Zahlreiche Sender läuten die Vorweihnachtszeit auch 2025 mit festlichen Specials und besonderen Ausgaben beliebter Shows ein. Diese Highlights erwarten die Zuschauer.

"Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten" Ende Oktober verabschiedeten sich die Löwen mit der Herbststaffel, doch in der Adventszeit kehren sie zurück: Am Montag, 8. Dezember, um 20:15 Uhr gibt es in einem "Die Höhle der Löwen"-Special "heiße Deals unterm Tannenbaum". Laut Ankündigung wird Investor Frank Thelen (50) mit dem Elektro-Schneemobil "Bobsla" für Aufsehen sorgen. Zudem sind unter anderem Gründerin Jennifer Kraus mit ihrer "Streuselade" und "viele weitere Überraschungen" zu erwarten. Die besondere Folge ist seit dem 1. Dezember auch auf RTL+ verfügbar.

"Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" In "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" kommt es zum Wiedersehen der Köche aus der Weihnachtsausgabe von 2024, doch dieses Mal wird sich in veränderter Konstellation duelliert. "Kitchen Impossible"-Gastgeber Tim Mälzer (54) tritt nicht mit Tim Raue (51), sondern mit Roland Trettl (54) in der Weihnachts-Edition seiner Kochsendung an. Raue, der im vergangenen Jahr mit Mälzer siegte, kocht wiederum dieses Mal mit Sepp Schellhorn (58). Für die Duos geht es nach Österreich und Italien. VOX zeigt "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" am Montag, 15. Dezember, um 20:15 Uhr. Ab dem 8. Dezember steht das Special bereits auf RTL+ zur Verfügung.

Weihnachtsspezial von "Das 1% Quiz" Am Donnerstag, dem 18. Dezember, zeigt Sat.1 um 20:15 Uhr das Weihnachtsspezial von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?", moderiert von Jörg Pilawa. In der festlichen Ausgabe treten prominente Gäste, darunter Nadja und Sandy von den No Angels, an, um ihr Wissen in unterschiedlichen Kategorien wie Logik, Sprache und Wahrnehmung unter Beweis zu stellen. Ziel des Formats ist es, Fragen zu beantworten, die zuvor in Umfragen getestet wurden und die nur ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung korrekt beantworten konnte. Der erfolgreichste Kandidat oder die Kandidatin kann bis zu 100.000 Euro gewinnen. Neu im Weihnachtsspezial ist eine Mitmachfunktion für Zuschauerinnen und Zuschauer: Wird die sogenannte 1%-Frage im Studio nicht gelöst, können Teilnehmende über die Joyn-App versuchen, die richtige Antwort zu finden und dabei 5.000 Euro gewinnen.

"Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" In der Sonderausgabe der Tanzshow "Let's Dance" treten am 19. Dezember um 20:15 Uhr bekannte Persönlichkeiten gemeinsam mit den Tanzprofis gegeneinander an. Durch die Sendung führen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Die Jury besteht wie gewohnt aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Das Publikum erwartet eine Mischung aus Tanz und Weihnachtsstimmung. Unter anderem wird sich das "Let's Dance"-Siegerpaar von 2006 die Ehre geben: Wayne Carpendale (48) und Isabel Edvardsson (43) kehren nach ihrem Triumph in der ersten Staffel auf das Tanzparkett zurück.

"WWM"-Weihnachtsspecials Am 25. und 26. Dezember wird es bei "Wer wird Millionär?" wieder festlich: Um 20:15 Uhr bittet Günther Jauch (69) zum traditionellen Weihnachtsspecial der Quizshow. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat der Quizmaster auch diesmal besondere Überraschungen für seine Gäste vorbereitet. In beiden Sendungen warten jeweils acht Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlrunde darauf, sich selbst das ultimative Weihnachtsgeschenk zu machen - die ersehnte Million. Im Studio wartet ein Geschenke-Berg, aus dem jeder Kandidat, der es auf den heißen Stuhl schafft, einen Überraschungs-Joker ziehen darf.