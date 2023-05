"Beau is Afraid": Ende vom verrücktesten Film des Jahres erklärt

"Beau is Afraid" läuft derzeit in unseren Kinos und scheint sich jetzt schon den Platz als verrückteste Film des Jahres gesichert zu haben. Eigentlich fängt alles ganz normal an. Beau (Joaquin Phoenix) sitzt bei seinem Therapeuten und bereitet sich emotional darauf vor, seine Mutter zu besuchen. Als er jedoch auf die Straße hinaustritt, wird klar, dass Beaus Realität von Angst bestimmt ist.

Anstatt die Welt so wahrzunehmen, wie sie ist, sieht er alles durch die Verzerrung seiner Angst. In Beaus Welt laufen Kinder mit Maschinengewehren durch die Straße, Schulden von wenigen Cent bringen einen ins Gefängnis und ein nackter Messenmörder macht sein Viertel unsicher. All diese Ängste sorgen dafür, dass der geplante Trip zur Mutter sich deutlich komplexer gestaltet als gedacht.

Spoilerwarnung!