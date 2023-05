Da will jemand eigentlich nur seine Mutter besuchen, doch wenn wir nach drei Stunden das Kino wieder verlassen, werden wir überzeugt sein, in "Beau is Afraid" gerade den gnadenlosesten Psychotrip aller Zeiten miterlebt zu haben. Was für eine Reise, welch ein Abenteuer, das Ari Aster für uns hier inszeniert!