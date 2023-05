Unterschiedliche Zugänge, gleicher Stil

In ihren zweieinhalb bis drei Stunden langen Laufzeiten versuchen "Everything Everywhere All At Once”, “Babylon” und “Beau is Afraid" dem Publikum so viel wie möglich zu bieten. Im Sekundentakt wird man mit neuen verrückten Bildern konfrontiert, die die Absurdität der Handlung untermaueren sollen. Egal ob Wurstfinger, Elefanten-Kacke oder Penismonster: der Kreativität der Filmemacher sind keine Grenzen gesetzt. Auch wenn sich die drei Filme auf den ersten Blick sehr ähnlich sind, haben sie dennoch verschiedene inhaltliche Perspektiven auf Realität.

“Everything Everywhere All At Once” ist ein Sci-Fi-Film mit Paralleluniversen, in denen die Welt nach völlig anderen Regeln funktioniert, aber man am Ende schließlich wieder in der uns bekannten Realität landet. "Babylon" findet in einem realistischen Setting statt und erzeugt die Ekstase vor allem durch zahlreiche Zeitsprünge, ausufernde Partys und das aufeinander treffen von den Absurdität eines Filmsets und der realen Welt. In “Beau is Afraid” sieht man die Welt durch die Augen der titelgebenden Hauptfigur, die Angst vor menschlicher Interaktion hat und für die jeder Schritt vor die Haustür sich wie die Apokalypse anfühlt.