"Beetlejuice 2": Requisiten vom Set geklaut

Zwei große Requisiten wurden vom Set von "Beetlejuice 2" geklaut. Die Polizei im US-Bundesstaats Vermont hat in einer Pressemitteilung von den beiden Diebstählen berichtet. Der erste Fall ist am 14. Juli passiert. An diesem Tag fuhr ein Pickup-Truck an den Drehort. Der Fahrer des Autos hob einen großen Laternenpfahl mit einer auffälligen Kürbisdekoration von seinem Sockel und lud ihn auf den Pickup. Dann soll er in hohem Tempo davon gefahren sein.

Der zweite Diebstahl fand drei Tage später statt. Am 17. Juli klaute jemand eine abstrakte Statue. Die Skulptur, die an eine Mischung aus Hand und Blatt erinnert, wog etwa 70 Kilogramm. Eine ähnliche Figur war schon im ersten Teil der Horrorkomödie von 1988 zu sehen, als Kunstwerk von Delia Deetz (Catherine O'Hara, 69).