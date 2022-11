Wenn wir Menschen eines sind, dann ungeduldig: Die neue Grusel-Coming-of-Age-Serie "Wednesday" mit Jenna Ortega in der Hauptrolle der kultigen Addams-Family-Tochter ist gerade erst auf Netflix gestartet und schon fragen wir uns, ob und wann eine zweite Staffel kommt.

Zugegeben, die Überlegung ist durchaus berechtigt: "Wednesday" ist ein gelungener Mix aus "The Chilling Adventures of Sabrina", "Harry Potter" und natürlich den "Addams Family"-Filmen aus den 90ern sowie der "Addams Family"-Sitcom aus den 60er-Jahren. Eine klassische Netflix-Coming-of-Age-Serie also, jedoch mit einem düster-morbiden Gänsehaut-Twist. Nicht zu vergessen: Niemand geringerer als Grusel-Meister Tim Burton ist als Executive Producer und Regisseur (von 4 Folgen) mit an Bord.

Zudem darf man getrost davon ausgehen, dass Netflix mit der Serie den nächsten Streaming-Hit gelandet hat: "Wednesday" wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Top 2 der internationalen Netflix-Charts landen, alles andere wäre eine große Überraschung.