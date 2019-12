"James Bond": Trailer zum neuen 007-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben"

"Keine Zeit zu sterben" ist der fünfte Bond-Film seit dem Reboot der legendären Agentenfilmreihe mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Nach "Casino Royale" (2006) folgten "Ein Quantum Trost" (2008), "Skyfall" (2012) und "Spectre" (2015). "No Time To Die", so der Originaltitel, soll der letzte Bond-Film mit Craig in der Hauptrolle werden, zumindest wenn man dem Schauspieler selbst Glauben schenkt.