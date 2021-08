"Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull": Erster Trailer ist da

Romanverfilmung

Die Regie übernahm Detlev Buck, der wohl wandlungsfähigste Regisseur im deutschen Sprachraum. Bucks Repertoire reicht von Komödien wie "Männerpension" und "Rubbeldiekatz" bis hin zu Dramen wie "Knallhart" und "Same Same but different". Zwischen 2014 und 2017 konzentrierte er sich voll und ganz auf die Verfilmung der Kinderbücher "Bibi und Tina".

"Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" ist ein bereits mehrfach verfilmtes Buch von Jahrhundertautor Thomas Mann, das nun von Buck in Angriff genommen wurde. Wie im Trailer deutlich wird, setzt der Regisseur auf eine historische Abenteuerkomödie, die Spaß für die ganze Familie verspricht.