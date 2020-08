Ben Affleck wird in "The Flash" noch einmal Batman spielen

Ben Affleck hat sich eigentlich nach dem Kino-Flop von "Justice League" (2017) von seiner Rolle als Batman in aller Öffentlichkeit verabschiedet. Doch wie Regisseur Andy Muschietti, der zurzeit an dem DC-Superheldenfilm "The Flash" arbeitet, nun in einem Interview mit Vanity Fair mitgeteilt hat, wird Affleck noch einmal als Bruce Wayne/ Batman zurückkehren. "The Flash" soll im Sommer 2022 ins Kino kommen.