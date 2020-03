The Batman: Erste Bilder vom Batmobil

The Long Halloween als Comic-Vorlage?

Das Retro-Design des Autos verstärkt einmal mehr die Annahme, dass die Handlung von "The Batman" in einer nicht näher bestimmten Vergangenheit spielt. Die Handlung soll laut Spekulationen eine lose Adaption der Story "The Long Halloween" von Jeph Loeb sein. Auch Elemente von "Year One" von Frank Miller könnten einfließen.

Diese Annahme wird durch die bisher bekannte Besetzungsliste noch einmal untermauert: John Turturro als Carmine Falcone, Colin Farrell als Oswald Cobblepot aka The Penguin, Paul Dano als Edward Nashton aka The Riddler, Zoë Kravitz als Selina Kyle aka Catwoman, Andy Serkis als Alfred Pennyworth und Jeffrey Wright als Commissioner James Gordon. Diese Charaktere würden zu "The Long Halloween" passen. Außerdem sollen noch Two-Face, Firefly und der Mad Hatter auftauchen. Hier ist aber noch nicht bekannt, wer diese Figuren spielt.

"The Long Halloween" ist eine der legendärsten Batman-Geschichten, die als 13-teilige Limited Series von Jeph Loeb in den Jahren 1996 und 1997 erschien. Darin muss Batman nicht lange nach seinem erstmaligen Auftauchen in Gotham City einen mysteriösen Serienmörder stellen.