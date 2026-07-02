Mit 6.096 Metern ist der Laila Peak nicht der höchste Berg im Karakorum, mit Sicherheit aber einer der schönsten. Dieser Berg verlangt viel alpinistische Erfahrung und bergsteigerisches Wissen. Auch wenn er neben den ihn umgebenden 8.000ern klein wirkt, steckt er voller nicht zu unterschätzender Gefahren. Das wird am 28. Juli 2025 auch all jenen bewusst, die von diesem Berg noch nie zuvor gehört haben. Laura Dahlmeier – deutsche Biathlon-Ikone, mehrfache Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin verunglückt hier tödlich, erschlagen von einem Felssturz, im Alter von nur 31 Jahren. Bergwelten begibt sich nun in der Dokumentation „Laura Dahlmeier ... ein Schritt zu weit“ mit zwei der weltweit besten Alpinisten auf den letzten Weg der Ausnahmeathletin ins pakistanische Karakorum zum Laila Peak.

Lukas Wörle und Aleš Česen auf Dahlmeiers Spuren Die zwei Alpinisten, die diese Gebirgs-Region in Pakistan von vielen Expeditionen bestens kennen und für Bergwelten zum Laila-Peak unterwegs sind, sind der Tiroler Lukas Wörle und der Slowene Aleš Česen. Ein Bergwelten-Filmteam begleitet die beiden auf dieser Expedition ins Karakorum. Vom Trekking zum Basecamp, zu Aufstiegen, die zur Akklimatisation an die großen Höhen unerlässlich sind, bis zu den Sondierungen der Bedingungen, den Abwägungen, ob und wann ein Summit-Push möglich ist. Und schließlich auch beim Versuch der Besteigung des Laila Peak auf jener Route, die vor einem Jahr Laura Dahlmeier und ihre Seilpartnerin genommen haben. Lukas und Aleš kennen die Gefahren dieser Berge und auch die Schwierigkeiten, die diese schroffe Wildnis des Karakorum mit sich bringt.

Die Warnzeichen am Laila Peak Kurz vor dem tragischen Unglück trifft Laura Dahlmeier im Basecamp des Laila Peak auf die spanische Bergsteigerin María Martín, die dort wochenlang vergeblich auf die Möglichkeit einer Besteigung wartet. Doch die ungewöhnlich hohen Temperaturen in diesem Jahr führen dazu, dass die Lage am Berg selbst in großen Höhen sehr instabil ist. Sie berichtet für Bergwelten von Geröll-Lawinen, die immer wieder den Berg hinunter donnern und sie schließlich den heiß ersehnten Aufstiegsversuch zunichte machen. Vor ihrer Abreise rät sie Laura noch dringend von einer Besteigung des Berges ab…..



Ein Bergwelten-Spezial im Gedenken an Laura Dahlmeier und ihren letzten Weg. Zu jenem Berg, an dem sie, auf eigenen Wunsch zurückgelassen, ihre letzte Ruhestätte findet. Das „Bergwelten Spezial“ zu Laura Dahlmeier ist am 27. Juli ab 20:15 Uhr auf ServusTV zu sehen