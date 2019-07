"Edie – Für Träume ist es nie zu spät": Mit über 80 auf den Berg

Feel good-Motive besiegen die Glaubwürdigkeit

Aber Vernunftgründe sind in diesem typischen Feel-Good-Movie selbstverständlich fehl am Platz. Es ist klar, welche Botschaft der Film verbreiten will: man soll niemals aufgeben und es ist nie zu spät, Lebensziele zu erreichen. Also rauf auf den Gipfel und wenn man auf allen Vieren kriechen muss! Die 1933 geborene Sheila Hancock hat bei den Dreharbeiten tatsächlich alle Strapazen auf sich genommen und aus eigener Kraft den Mount Suliven bezwungen. Allein ihretwegen lohnt es sich, dem ansonsten recht stereotypen Werk mit seiner dick aufgetragenen, unwahrscheinlichen Geschichte eine Chance zu geben. Das ausdrucksvolle Gesicht der Hauptdarstellerin beherrscht fast jede Szene und es ist erfreulich, dabei zuzusehen, wie diese alte Frau in den Highlands auflebt. Nicht zu vergessen: An der schönen Landschaft kann man sich natürlich auch berauschen.

3 von 5 schottischen Geröllbrocken