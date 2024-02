Start der Berlinale: Wer kommt und wer darf hoffen?

Interessante Fakten zum Wettbewerb

Ins Rennen um den Goldenen Bären gehen bei der 74. Berlinale insgesamt 20 Filme. Eröffnet wird das Festival am 15. Februar mit dem irischen Wettbewerbsbeitrag "Small Things Like These". "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy (47) deckt in dem Historienfilm schreckliche Geheimnisse seiner Heimatstadt auf. Der Oscar-nominierte Darsteller wird auch zur Weltpremiere erwartet. Emily Watson (57) und Ciarán Hinds (71) sind in weiteren Rollen zu sehen.

Auch die Hollywood-Stars Rooney Mara (38) und Gael García Bernal (45) sind mit neuen Filmen im Wettbewerb vertreten. Mara tritt in "La Cocina" des mexikanischen Regisseur Alonso Ruizpalacios (46) auf. Das Drama spielt in der Küche eines New Yorker Restaurants. García Bernal verkörpert im europäischen Sci-Fi-Film "Another End" hingegen einen Witwer, der mithilfe von Technologie seine Trauer überwinden möchte.