Neue "Mit Herz und Holly"-Filme stehen an

"Mit Herz und Holly" (seit 2023, ZDF) - Landärztin Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich, 59) betreibt eine Praxis in der malerischen Kaiser- und Hansestadt Tangermünde an der Elbe im nördlichen Sachsen-Anhalt. Als sie dringend eine Vertretung sucht, schneit die Berliner Kollegin Dr. Holly Sass (Karoline Teska, 36, "Allein unter"-Reihe) herein - und bleibt. Doch eigentlich ist Sass auf der Suche nach ihren familiären Wurzeln vor Ort.

Mit "Lichtblicke" (3. November, 20:15 Uhr, ZDF) und "Kleine Wunder" (10.11.) stehen nun zwei neue Film der sehenswerten Medical-Reihe auf dem Programm. Dr. Holly Sass muss die Landarztpraxis mit der täglichen Patientenflut zum ersten Mal allein stemmen. Und in der Liebe läuft es auch nicht gerade reibungslos ...