"Better Nate Than Ever"-Trailer: Feel-Good-Musical auf Disney+

Hier wird offenbar dank Disney+ ein junger Star geboren. In der Feel-Good-Comedy "Better Nate Than Ever" verfolgt der 13-jährige Nate Foster große Ziele, da er von einer Broadway-Karriere träume und alles daran setzt, dass sich dieser Wunsch auch verwirklichen lässt.

Dabei schafft er es nicht mal, eine Rolle in einer Schulaufführung zu bekommen, doch das hindert ihn keineswegs, sich nach New York zu begeben, wie der musikalische Trailer zeigt: