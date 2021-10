"Sister Act 3" kommt: Whoopi Goldberg singt bald wieder

Goldberg-Comeback

2018 hieß es noch, Whoopi Goldberg werde in einem dritten Teil gar nicht mehr auftreten, doch seit 2020 wissen wir, dass dem zum Glück nicht so ist. Laut "Deadline" wird sich die Darstellerin außerdem auch als Produzentin betätigen.

Für Goldbergs Comeback in ihrer legendären Nonnen-Rolle hat Madhuri Shekar ("Welcome to the Blumhouse: Evil Eye") das Drehbuch beigesteuert und Tim Federle ("High School Musical: The Musical: The Series") wird die Regie übernehmen.

In einem "ET Canada"-Interview verriet Goldberg mehr zum Projekt: