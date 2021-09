Shootingstars Rachel Zegler und Ansel Elgort

In den Hauptrollen sind Rachel Zegler und Ansel Elgort zu sehen. Es ist die erste Kinorolle der 20-jährigen Zegler, die davor hauptsächlich für ihren YouTube-Musical-Kanal bekannt war. Sie setzte sich beim Casting gegen 30.000 Konkurrentinnen durch und wurde inzwischen auch für "Shazam! Fury of the Gods" besetzt und wird die Hauptrolle in der kommenden Disneyverfilmung von Schneewittchen spielen. Ansel Elgort machte sich bereits mit Erfolgen wie "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" und "Baby Driver" einen Namen.

Auch wenn Steven Spielberg bereits zahlreiche Action-, Abenteur-, Sci-Fi-, und Kriegsfilme bedreht hat, ist "West Side Story" seine erste Musicalverfilmung. Nach den Erfolgen von "La La Land", "A Star is Born" und "The Greatest Showman" scheinen Musicals immer beliebter beim Publikum zu werden, weshalb man gespannt sein darf, wie "West Side Story" an den Kinokassen abschneiden wird.