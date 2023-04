Hormonmonster sorgt für Verwirrung

Falls jemand von euch "Big Mouth" noch nicht kennen sollte, lassen wir hier eine kurze Inhaltsangabe folgen: Im Zentrum steht der heranwachsenden Andrew Glouberman (im Original gesprochen von John Mulaney), der es mit dem Hormonmonster Maurice (Stimme von Nick Kroll) zu tun bekommt.

Dieses Wesen will Andrew in allen Fragen zur Pubertät und Sexualität beistehen, gibt aber oft nicht gerade sehr hilfreiche Ratschläge. Auch Komikerin Maya Rudolph oder Regisseur Jordan Peele ("Get Out", "Nope") sind übrigens stimmlich vertreten.