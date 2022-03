Hollywood-Stars leihen ihre Stimmen

Weil eine Animationsserie immer mit ihren Synchron-SprecherInnen steigt und fällt, hat sich Netflix bei "Human Resources" nicht lumpen lassen und gehörig in die Hollywood-Star-Kiste gegriffen: Zu hören sind unter anderem Hugh Jackman (als Macho-Suchtengel mit drei Penissen!), Helen Mirren, Lupita Nyong’o und Keke Palmer. Vom bekannten "Big Mouth"-Cast sind Nick Kroll, Maya Rudolph und David Thewlis dabei, die erneut ihre Rollen aus der Original-Serie sprechen werden.

Wenn ihr also nicht verpassen wollt, wie sich Hugh Jackman und Helen Mirren schweinische Witze um die Ohren knallen, wisst ihr nun, wo euer neuer the place to be ist ...

"Human Resources" ist ab 18. März auf Netflix zu sehen.