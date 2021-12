Einst hat uns Jean Pierre Jeunet mit "Die fabelhafte Welt der Amèlie" einen echten Kultfilm beschert. Spätere Werke wie "Mathilde – Eine große Liebe" oder "Micmacs – Uns gehört Paris!" haben diese Genialität nicht mehr ganz erreicht, aber das kommende Projekt – zugleich seine erste Netflix-Produktion – klingt wieder sehr vielversprechend.

2015 hatte Jeunet mit der TV-Produktion "Casanova" einen Blick in die Vergangenheit geworfen, nun bietet er uns Ausblicke in eine nicht ganz so erfreuliche Zukunft. Nach sechsjähriger Schaffenspause kehrt der französische Regisseur nämlich mit dieser SciFi-Satire zurück, in der Roboter das Sagen haben, wie der Trailer zeigt: