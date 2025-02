Musikvideodreh in "Brute 1986" wird zur Slasher-Orgie

Die Handlung dreht sich dem "Deadline"-Bericht zufolge um die Glam-Metal-Band Leather Kobra, die in einer verlassenen Westernstadt mitten im Nirgendwo ein Musikvideo dreht. "Die rebellische Gruppe ignoriert die 'Betreten verboten'-Schilder und hat keine Ahnung, dass sie von der Birdy-Familie beobachtet wird, die ihnen mit einer ebenso bösartigen wie kreativen Brutalität begegnet."

"Das ganze Team und ich hatten so viel Spaß an diesem Film", wird der in Nürnberg geborene Regisseur von "Deadline" zitiert. Er sei ein großer Fan des Slasher-Genres der 80er Jahre. "Wir wussten auch, dass wir keinen reinen 80er-Jahre-Horror machen konnten, aber wir haben unsere Liebe zu diesen Filmen auf die Leinwand übertragen. Es war ein großes Vergnügen, Bill am Set zu haben und ihm seine allererste Filmrolle zu geben. Er hat sich voll reingehängt und war mehr als bereit für seine Rolle! Ich kann es kaum erwarten, dass alle ihn in diesem Film sehen."