Bill Murray spielt in "On The Rocks" erneut die Hauptrolle bei Sofia Coppola

Bei "Lost in Translation" hat es hervorragend geklappt - warum solte man also das Konzept nicht wiederholen. Diesmal trifft Bill Murray aber nicht in Fernost auf eine unbekannte junge Frau in Gestalt von Scarlett Johansson, sondern macht in New York gemeinsame Sache mit seiner Filmtochter Rashida Jones ("The Social Network").

Als alternder Playboy stürzt er sich ins New Yorker Nachtleben, um seiner Tochter Laura zu helfen. Die glaubt zwar, glücklich zu sein, doch als ihr Ehemann Dean mit einem neuen Kollegen bis spät im Büro arbeitet, beginnt sie das Schlimmste zu befürchten. Sie wendet sich an den einen Mann, von dem sie vermutet, dass er den Durchblick hat: ihren charmanten, impulsiven Vater Felix, der darauf besteht, dass sie der Situation gemeinsam auf den Grund gehen. Als die beiden nachts durch New York streifen und sich von Uptown-Partys zu Downtown-Hotspots bewegen, entdecken sie im Laufe ihrer Reise ihre eigene Beziehung.