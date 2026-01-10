Fans von düsterer Sci-Fi-Unterhaltung haben Grund zur Vorfreude: Netflix hat die Produktion einer achten Staffel der Anthologie-Serie "Black Mirror" offiziell bestätigt. Wie der Schöpfer der Serie, Charlie Brooker (54), in einem Interview für das Netflix-Portal "Tudum" erklärt, wird die dystopische Serie weitergeführt.

"Black Mirror"-Macher hat schon erste Ideen

Brooker, der die britische Serie erschaffen hat und seit ihrem Debüt im Jahr 2011 begleitet, äußert sich mit gewohnt trockenem Humor zur Verlängerung. Die Fortsetzung komme "gerade rechtzeitig, damit die Realität sie einholen kann". Er bestätigt, dass er bereits an Ideen arbeite, ohne jedoch erste Details zu Handlung, Episodenanzahl oder Besetzung zu nennen. "'Black Mirror' wird zurückkehren, und hoffentlich wird es mehr 'Black Mirror' denn je sein", sagt Brooker. Staffel sieben erschien im April 2025 auf dem Streamingdienst.

Die Bestätigung folgt auf die kürzliche Bekanntgabe der Golden-Globe-Nominierungen. Die siebte Staffel wurde in der Kategorie "Beste TV-Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film" nominiert. Zudem erhielten Rashida Jones (49) und Paul Giamatti (58) Nominierungen für ihre schauspielerischen Leistungen in den Episoden "Common People" beziehungsweise "Eulogy".

"Das war eine angenehme Überraschung und eine Ehre", kommentiert Brooker. "Ich meine, offensichtlich fühle ich keine menschlichen Emotionen - aber so gut ich sie nachahmen kann, habe ich mich gefreut." Bei so viel selbstreferenziellem Humor würde man gar nicht erwarten, wie düster "Black Mirror" werden kann.

Mit Blick auf die aktuellste Staffel hat Brooker einen klaren Favoriten, was die Folgen angeht. "'Eulogy' ist, glaube ich, eine meiner liebsten 'Black Mirror'-Episoden überhaupt. [...] Die emotionale Tiefe dieser Folge macht mich besonders stolz", erzählt er.