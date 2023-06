Hang the DJ (4x04)

Zugegeben, "Hang the DJ" erinnert etwas an "Abgestürzt": Auch hier wird uns eine Welt präsentiert, die von Perfektion beherrscht wird und einer Technologie, die stets auf das Bestmögliche aus ist, auch wenn so manche Emotionen darunter leiden müssen. Waren es früher die Eltern, die den/die Partner:in für einen bestimmt haben, ist es nun ein schlauer (?) Algorithmus, der an Werbungen von Online-Dating-Profilen erinnert:

Das perfekte Gegenüber wird einem buchstäblich vor die Nase gesetzt, jedoch bestimmt das Computersystem auch, wann und wo man sich mit dem/der Partner:in trifft, was man tut, was man isst – und wie lange die Beziehung dauert. Für Frank (Joe Cole) und Amy (Georgina Campbell) bedeutet das: Sie haben nur zwölf Stunden Zeit mit- und füreinander, obwohl sie eigentlich von so viel mehr träumen. Also versuchen sie, sich gegen den Algorithmus aufzulehnen – was gefährliche Folgen hat ...

Spitzen Satire, die einem mit ungeahnter emotionaler Komplexität die Ambivalenz von Online-Dating (und erneut KI) vor Augen führt.