"Black Widow": Kinostart wird ebenfalls verschoben

Das Coronavirus hat den nächsten Superspion außer Gefecht gesetzt: "Black Widow", der erste Film der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU), wird nicht wie geplant am 30. April 2020 in die heimischen Kinos kommen. Der Kinostart wurde in den USA und international auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Hollywood-Studio Disney hat außerdem auch die beiden ehemaligen 20th Century Fox-Filme "The Woman in the Window" (heimischer Kinostart bisher: 14. Mai) und "The Personal History of David Copperfield" (US-Kinostart: 8. Mai) abgesagt.