Derzeit lässt Zoë Kravitz in ihrem ersten Regiewerk ihren Verlobter Channing Tatum als undurchsichtigen Hightech-Milliardär Slater auftreten, der Mädchen mit dem Versprechen einer Dauerparty auf seine Insel lockt – darunter die Kellnerinnen Frida ( Naomie Ackie ) und Jess ( Alia Shawkat ). Das Leben aus Feiern, Alkohol, exquisiten Speisen und jeder Menge Drogen hält aber noch eine böse Überraschung für die Frauen bereit. Wohin sich die Story entwickelt und welches Finale auf die Hauptfiguren zukommt, wollen wir euch nun verraten, indem wir das Ende von "Blink Twice" erklären .

Schlangengift weckt die Erinnerung

Sobald Jess durch eine Schlange gebissen wurde, hat sich alles verändert. Sie äußerte daraufhin Zweifel an der Echtheit des Erlebten und verschwindet bald spurlos. Frida trifft eine geheimnisvolle Haushälterin, die ihr ein Getränk anbietet, das ebenfalls Schlangengift enthält. Dadurch ist Frida plötzlich in der Lage, die Wahrheit zu erkennen: Slater und seine Freunde versetzen die Frauen durch Drogen und ein bestimmtes Parfüm in einen willenlosen Zustand – gefesselt und betäubt sind sie daraufhin Nacht für Nacht den Übergriffen der Männer ausgesetzt und werden misshandelt und vergewaltigt, doch am nächsten Morgen haben sie keine Erinnerungen mehr daran.

Jess vertraut sich daraufhin einer anderen Frau namens Sarah (Adria Arjona) an, die nun ebenfalls das Gift trinkt. Danach setzten sie einen Plan um, damit alle anderen Frauen ebenfalls die Augen aufgehen: Sie mischen das grüne Schlangengift in Tequila-Shots, die am Pool herumgereicht werden.