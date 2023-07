"Bloodhounds": Kommt Staffel 2 der Netflix-Serie?

"Squid Game", "Alice in Borderland": Immer wieder landen richtige Serien-Perlen aus dem asiatischen Raum auf Netflix. Thriller, Action, Liebe - you name it: Die Netflix-Serien aus Südkorea, Japan & Co. wissen stets aufs Neue zu begeistern. Wer nicht genug davon bekommen kann, dem empfehlen wir die 15 besten asiatischen Serien auf Netflix.

Das neueste Werk aus Südkorea, "Bloodhounds", erfreut sich großer Beliebtheit auf Netflix. Wir verraten euch, ob es eine Fortsetzung in Form von Staffel 2 geben wird.