TV-Star Jan Böhmermann (44) begibt sich ab Freitag, dem 11. April, auf große Deutschlandtour. Unter dem Motto "Deutschland - Eine Erfahrung" wird Böhmermann auf seinem E-Scooter "bei Wind und Wetter" 600 Kilometer durch Deutschland fahren - von Köln nach Chemnitz. Zu sehen gibt es eine Zusammenfassung des Geschehens am 25. April in einer Spezialausgabe des "ZDF Magazin Royale".

Jan Böhmermann will "auf in die Wirklichkeit"

"Eine mehr als 600 Kilometer lange Reise mit dem E-Scooter quer durch unser verzagtes, zerrissenes Deutschland - von West nach Ost, durch vier Bundesländer, Wälder, Mittelgebirge, Städte, Dörfer, Täler und Ebenen - ist die einzige echte Möglichkeit, die Herausforderungen unserer Gegenwart körperlich zu erspüren. Ich will am eigenen Leib erfahren, worüber ich sonst nur vom Schreibtisch aus rede: Deutschland. Auf, auf, in die Wirklichkeit", kündigt Böhmermann seine ungewöhnliche Reise selbst an.

Die Tour soll ihm auf seinem Gefährt, das er selbst "Kadmos" nennt, von Köln-Ehrenfeld nach Chemnitz führen, der Kulturhauptstadt Europas 2025. Laut ZDF ist die Fahrt "nicht gescripted". Böhmermann soll in Etappen "von neun bis 17 Stunden, Tag und Nacht, bei Wind und Wetter" unterwegs sein.