Bond-Special auf Sky Cinema: Alle 007-Filme rund um die Uhr

So viel 007 hat es noch nie gegeben: Zum Kinostart von "Keine Zeit zu sterben" am 30. September zeigt der Pop-up-Sender Sky Cinema über einen Monat lang die 24 offiziellen James-Bond-Filme rund um die Uhr.

Sky-Cinema-Vizepräsidentin Michaela Tarantino kündigt das Film-Special in einer Presse-Aussendung folgendermaßen an: "Endlich kommen alle Filmfans in den Genuss des neuen Kino-Hits 'Keine Zeit zu sterben'. Aus diesem Anlass bieten wir unseren KundInnen nach dem großen Erfolg im Vorjahr erneut ein exklusives Film-Event. Sky Cinema präsentiert über einen Monat lang alle 24 legendären Bond-Hits: Auf Sky Cinema 007 sowie jederzeit auf Abruf und wahlweise im Original."