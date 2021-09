In "Spectre" hat der neue M Max Denbigh als seinen Berater hinzugezogen. Er plant die Doppel-Null-Sektion einzustampfen, um eine globale Sicherheitsagentur namens Nine Eyes zu gründen. James Bond infiltriert ein geheimes Treffen von Spectre in Rom, bei dem sein Pflegebruder Franz Oberhauser (Christoph Waltz) den Vorsitz hat. Bond wird von Auftragskillern gejagt, doch schafft es, aus Rom zu fliehen. Kurz vor seinem Selbstmord gibt Mr. White ihm den Auftrag, seine Tochter Dr. Madeleine Swann (Lea Seydoux) zu beschützen.

Bond und Madeleine entdecken durch einen Tipp von Mr. White das Hauptquartier von Spectre und treffen dort auf Oberhauser, der sich als Ernst Stavro Blofeld zu erkennen gibt. Er enthüllt auch, dass er hinter den zahlreichen Schurkenorganisationen steckt, die Bond das Leben in den letzten Jahren schwer gemacht haben. Blofeld ist auch das Mastermind hinter Nine Eyes und plant damit die Kontrolle über alle Geheimdienste der Welt zu an sich zu reißen.

Als Bond nach London zurückkehrt, wird Madeleine von Blofeld entführt, woraufhin der Doppel-Null-Agent alles daran setzt, um sie zu retten. Er kann Blofeld festnehmen, doch anstatt ihn zu töten, übergibt er ihn dem MI6. Am Ende von "Spectre" tritt Bond in den Ruhestand, der durch die Ereignisse in "Keine Zeit zu sterben" unterbrochen wird.

