"Borat"-Sequel erhält Drehbuchpreis der US-Autorengilde

Oscar-Nominierungen

"Promising Young Woman" und Sacha Baron Cohens "Borat" sind in den gleichen Sparten auch für einen Oscar am 25. April nominiert. Die Autorengilde hat andere Kriterien dafür, welche Filme wählbar sind als die Oscar-Akademie. Deshalb konnten unter anderem die drei Oscar-Favoriten "Nomadland", "The Father" und "Minari" nicht nominiert werden.

Die WGA-Awards haben eine gemischte Bilanz, was ihre Prognosekraft für den wichtigsten Filmpreis der Welt betrifft. In den vergangenen Jahren wurden häufig andere Drehbücher als bei den Oscars ausgezeichnet. 2020 gewannen zwar bei beiden Verleihungen mit "Parasite" und "Jojo Rabbit" dieselben Filme. 2019 siegten bei den WGA-Awards aber "Eighth Grade" und "Can You Ever Forgive Me", während bei den Oscars "BlacKkKlansman" und "The Green Book - Eine besondere Freundschaft" abräumten.