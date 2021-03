Oscars 2021: Die Nominierungen im Überblick

Bester Film und beste Regie

In der Kategorie um den besten Film buhlen "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal" und "The Trial of the Chicago 7".

Chancen auf die beste Regie haben David Fincher für "Mank", Lee Isaac Chung für "Minari", Chloé Zhao für "Nomadland", Thomas Vinterberg für "Drunk" und Emerald Fennell für "Promising Young Woman".

Beste HauptdarstellerInnen

Die Nominierten für den besten Hauptdarsteller sind: Anthony Hopkins in "The Father", Gary Oldman in "Mank", Steven Yeun in "Minari", Riz Ahmed in "Sound of Metal" und Chadwick Boseman in "Ma Rainey's Black Bottom". Boseman wurde posthum nominiert.

Viola Davis in "Ma Rainey‘s Black Bottom", Andra Day in "The United States vs. Billie Holiday", Vanessa Kirby in "Pieces Of A Woman", Frances McDormand in "Nomadland" und Carey Mulligan in "Promising Young Woman" haben die Chance in der Kategorie beste Hauptdarstellerin abzuräumen.