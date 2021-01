"Bridgerton"-Darstellerin: "Ein Dreh der 2. Staffel macht mir Angst"

Die erste "Bridgerton"-Staffel wurde noch kurz nach dem Ausbruch der COVID-19-Krise in aller Eile fertiggestellt, und Dynevor hat seither zum Beispiel an der TV-Dramedy "Younger" mitgewirkt. Daher berichtet sie von ihren Erfahrungen an diesem Projekt, um zu verdeutlichen, welchen Problemen die "Bridgerton"-Crew entgegensehen muss. "Bei den Proben mussten wir alle Masken tragen und sie wurden erst nach dem 'Action!'-Ruf abgenommen. Ich kannte also das Gesicht meines neuen Filmpartners vor dem Dreh gar nicht, was eine wirklich bizarre Situation war."