Wie geht es mit "Bridgerton" weiter und wie viele Staffeln erwarten uns?

Wie könnte es in Staffel 2 weitergehen? Zum Finale von Staffel 1 wurde ja ein großes Rätsel gelöst und wir kennen nun die überraschende Identität der gefürchteten Klatsch-Kolumnistin Lady Whistledown.

Wenn man sich an der Buch-Serie orientiert, müssten jetzt die Schicksale von Anthony an die Reihe kommen. Tatsächlich hat Phoebe Dynevor, Darstellerin seiner Serien-Schwester Daphne, in einem Interview mit "Harper's Bazaar" ebenfalls über eine Fortsetzung in dieser Richtung spekuliert.

Obwohl sie selbstverständlich auch noch keine näheren Details zu einer nächsten Staffel bieten kann, hatte sie zumindest einen Wunsch: "Falls sich nun alles um Anthony dreht, wäre mir das sehr recht, denn dann könnte ich mich genauso in sein Liebesleben einmischen, wie er das in der ersten Staffel bei mir getan hat."