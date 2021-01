"Bridgerton"-Infos: 8 Antworten auf die meistgesuchten Fragen

6. Was bedeuten Titel wie Duke und Viscount?

Diese Titel werden Mitgliedern hochrangiger Familien entweder verliehen oder sie fallen ihnen durch Vererbung zu. Zuoberst in dieser Rangordnung steht der Duke, also Herzog. An vierter Stelle folgt – nach dem Grafen und Marquis – der Viscount, also Vizegraf. Der Herzog herrscht begreiflicherweise über ein Herzogtum, während der Vizegraf vor allem Verwaltungs-Aufgaben zu erfüllen hat.